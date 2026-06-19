Indie blokuje Telegram kvůli přijímacím zkouškám
Indie od úterý do 22. června blokuje Telegram, protože na něm bylo možné zakoupit výsledky národních přijímacích zkoušek na lékařské školy. Navíc byl Telegram vyzván, aby do 30. června blokoval možnost editovat odeslané zprávy, což by se dalo zneužít k vytvoření iluze, že výsledky testu unikly před samotným testem.
Pavel Durov uvedl, že Indie aplikovala blokování ve formě podvržení BGP (BGP hijacking), což narušilo provoz Telegramu nejen v Indii, ale také například ve Spojených arabských emirátech. Telegram se obrátil k indickému soudu, aby blokování zrušil. Vrchní soud v Dillí dnes stížnost zamítl, takže blokování zůstává v platnosti. Uživatelé mohou obejít blokování použitím veřejných MTProto proxy.
(zdroj: bleepingcomputer)