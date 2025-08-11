Root.cz  »  Legislativa a zákony  »  Iniciativa Fight Chat Control

Iniciativa Fight Chat Control

Tomáš
Včera
2018-01-sledovani-smirovani-soukromi-oci-1600.jpg Autor: Redakce

Evropská Unie a její aktuální dánské předsednictví nadále pokračuje ve shromažďování podpory pro návrh ChatControl (CSA Regulation and Directive), který má za cíl předejít šíření dětské pornografie pomocí povinného automatického skenování všech zpráv, které se uživatel snaží odeslat, a jejich případné okamžité nahlášení policii.

Od samého začátku v roce 2022 návrh odmítají bezpečnostní odborníci a lidsko-právní organizace. S další iniciativou na zastavení návrhu nyní přichází Dánský programátor, který vytvořil webové stránky Fight Chat Control, kde je možné najít přehledný seznam zemí, které návrh podporují, a také seznam Europoslanců dané země, kteří by měli v případě přijetí na úrovni Rady Evropské unie následně o návrhu hlasovat. Stránky vyzývají ke kontaktování reprezentantů a sdělení postoje.

V aktuální chvíli se návrh řeší především právě na úrovni Rady Evropské unie, jejíž členové jsou reprezentanti vlád členských zemí. Z uniklého neveřejného záznamu poslední schůzky konané 15. července 2025 víme, že pozice České republiky je v současné době nerozhodná, protože se čeká na výsledky nadcházejících voleb, ale bude prý snaha o nalezení kompromisu.

(Zdroj: Fight Chat Control)

Tato zprávička byla zaslána čtenářem serveru Root.cz pomocí formuláře Přidat zprávičku. Děkujeme!

Tomáš

