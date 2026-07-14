Instalátor FreeBSD dostává lepší podporu ovladače Nvidia

Projekt operačního systému FreeBSD, jak víme již delší dobu, chystá velké změny. Vedle podpory snadné instalace desktopového prostředí KDE Plasma, je to právě lepší integrace podpory pro použití uzavřeného ovladače Nvidia, který kalifornský výrobce připravuje i pro FreeBSD.
Vedle dříve v tomto roce implementované podpory pro automatickou detekci GPU AMD a Intel za pomoci
pciconf/
fwget se pozornost vývojářů posunula právě i k Nvidii. Ze bylo potřeba popasovat se s více větvemi ovladače, které Nvidia pro svá GPU poskytuje. Nyní se do FreeBSD dostává automatická detekce GPU, od které se vše další odvíjí, plus pak související se vypořádání s problémem v podobě uzavřeného kódu a odlišné licence tohoto ovladače (tento aspekt se teprve bude řešit).
Vývojář FreeBSD, Alfonso Siciliano, nyní na konferenci BSDCan prezentoval funkční řešení, kdy systém automaticky detekuje dané GPU, nainstaluje odpovídající Nvidia ovladač a nakonfiguruje patřičně systém. Už žádná ruční práce, pokud se jí uživatel bude chtít vyhnout, to je cílem, podobně jako v případě integrace podpory pro KDE Plasma, na které Alfonso také pracuje.
Jelikož, jak již bylo zmíněno, problém s licencí zatím nebyl řešen, podpora do
bsdinstall v tuto chvíli nebude integrována, místo toho bude uživatel dotázán, jakou verzi ovladače chce nainstalovat. Dál se uvidí (mělo by se vidět v rámci současné patnáctkové řady FreeBSD).