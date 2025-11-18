Root.cz  »  Nástroje a utility  »  Instalátor SUSE Agama bez podpory 32bit x86, v souvislosti s openSUSE Tumbleweed

Instalátor SUSE Agama bez podpory 32bit x86, v souvislosti s openSUSE Tumbleweed

David Ježek
Včera
openSUSE Leap 16 - instalátor Agama Autor: David Ježek, podle licence: CC BY-NC-ND 2.0
openSUSE Leap 16 - instalátor Agama

Až dosud openSUSE Tumbleweed používá (používalo?) klasický instalátor. SUSE pilně pracuje na novém, webově koncipovaném instalátoru Agama, který už najdeme třeba v openSUSE Leap 16 či SUSE Linux Enterprise 16. Nyní v rámci prací na jeho nasazení v rolujícím Tumbleweedu padla další meta.

Agama ve verzi 18 přichází o podporu 32bit x86 / i586, neboť Tumbleweed nedisponuje žádným 32bitovým sestavením webového prohlížeče. Nová verze tohoto instalátoru dále vylepšuje možnosti nastavení úložišt při instalaci, lepším nakládáním s JSON konfigurací pro instalace OS, schopností aktualizací sebe sama atd. Pracuje se i na podpoře openSUSE Kalpa, atomické/immutable varianty této distribuce na bázi desktopu s KDE Plasmou.

Pokud by se do budoucna našel někdo ochotný start se o 32bitové buildy webového prohlížeče, může Agama tuto schopnost zase dostat. Více v přehledu novinek na webu projektu.

Autor zprávičky

David Ježek

David Ježek

Příznivec open-source rád píšící i o ne-IT tématech. Odpůrce softwarových patentů a omezování občanských svobod ve prospěch korporací.

Témata:

