InstallFest má program, proběhne o víkendu 28. a 29. března

Organizátoři tradiční konference InstallFest zveřejnili podrobný program, ve kterém najdete desítky přednášek a pět prakticky zaměřených workshopů. Těšit se můžete na mobilní telefony se svobodnými operačními systémy, linuxové distribuce, otevřený hardware, vývoj, počítačové sítě a další témata.
Konference proběhne o víkendu 28. a 29. března opět na Elektrotechnické fakultě ČVUT na Karlově náměstí v Praze. Vstup je zdarma a záznamy samozřejmě budou. Přijďte si popovídat s šikovnými lidmi mnoha oborů a naučit se něco nového.