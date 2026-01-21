Root.cz  »  Akce  »  InstallFest proběhne 28. a 29. března, přihlašování přednášek je otevřeno

InstallFest proběhne 28. a 29. března, přihlašování přednášek je otevřeno

Petr Krčmář
Dnes
Tradiční konference InstallFest se letos v březnu opět uskuteční, zapište si do kalendáře víkend 28. a 29. března. Na akci se setkávají začátečníci s ostřílenými linuxáky, kteří jim pomáhají s nejrůznějšími problémy, které vyžadují více zkušeností. Setkání proběhne opět na FEL ČVUT na Karlově náměstí v Praze. Tentokrát ovšem ne v budově E uvnitř areálu, ale hned v budově A dostupné od tramvaje.

Pokud máte co říci, můžete už teď přihlásit svou přednášku. Přihlašování přednášek bude otevřeno do 18. února. Máte-li nápad na téma či nový netradiční obsah, dejte vědět organizátorům na info@installfest.cz.

