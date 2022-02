Intel a AMD zastavují dodávky procesorů do Ruska, TSMC odmítá další objednávky

Autor: Fotolia

Společnosti Intel a AMD přerušily dodávky svých čipů do Ruska, jako reakci na útok na Ukrajinu. K podobnému kroku přistoupí pravděpodobně také další američtí dodavatelé, protože se hovoří o připravovaném zákazu vývozu elektroniky. Spojené státy tak pravděpodobně v tomto týdnu zavede zákaz vývozu vybraného zboží bez explicitní vývozní licence. To by se dotklo nejen počítačových procesorů, takže také například další elektroniky nebo leteckých součástek.

Svou reakci oznámila také tchaj-wanská společnost TSMC, která oznámila ukončení výroby pro ruské odběratele a odmítá jejich další objednávky. Znamená to přerušení dodávky čipů, které se vyvíjejí přímo v Rusku, například Baikal BE-M1000. Přerušení dodávek už potvrdila ruská organizace Association of Russian Developers and Electronics Manufacturers (ARPE).

Omezení by se mělo týkat primárně čipů určených pro vojenské využití, ne běžných uživatelských procesorů. Dá se ale předpokládat, že nejprve budou odstaveny všechny dodávky a poté bude možná část z nich obnovena. Firmy se k celému procesu odmítly podrobně vyjádřit. Vzhledem ke klesajícímu kurzu ruského rublu ale pravděpodobně dojde k razantnímu propadu nákupu veškeré elektroniky.