Intel aktualizuje mikrokód CPU, řeší 6 vysoce závažných zranitelností

Intel včera vydal další aktualizaci mikrokódu CPU pro vybrané modely generací Arrow Lake (15. generace Core), Raptor Lake (13., resp. 14. generace Core), Xeon Scalable Gen3 až Xeon 6 Sierra Forest / Granite Rapids, Xeon D-17×x / Xeon D-27×x a Core Ultra 200V Lunar Lake (loni vydaná mobilní generace). Řeší šest vysoce závažných zranitelností (závažnost označena HIGH).
- INTEL-SA-01249 – 2025.2 IPU, Intel® Processor Stream Cache – eskalace oprávnění.
- INTEL-SA-01308 – Intel Xeon 6 Scalable Processors – eskalace oprávnění.
- INTEL-SA-01310 – Intel OOBM Services Module – eskalace oprávnění.
- INTEL-SA-01311 – Intel Xeon 6 Processor s Intel TDX – eskalace oprávnění.
- INTEL-SA-01313 – 2025.3 IPU, Intel Xeon Processor Firmware – eskalace oprávnění a DoS.
- INTEL-SA-01367 – Intel Xeon 6 Processor Firmware – eskalace oprávnění.
Současné nové mikrokódy řeší některé problémy s funkcionalitou uvedených rodin procesorů Intel, kde už Intel dále odkazuje na aktualizované specifikace CPU.