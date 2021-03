Intel Alder Lake s DDR5-6400 ukazují skok ve výkonu pamětí

Nárůst výkonu v dílčích testech mezi 10 a 36% oproti DDR4, alespoň to o svých DRAM modulech typu DDR5–6400 uvádí čínský Longsys. Jeho 32GB moduly pracují s napětím 1,1V (DDR4 typicky s 1,2 V čip více u OC modulů) a časováním CL40. Takto dopadly testy na dosud vývojové platformě Alder Lake od Intelu, která půjde na trh zhruba za ¾ roku.

Shenzhen Longsys Electronics Co. Ltd. je na západě méně známý výrobce paměťových čipů ze Šen-Čenu (Shenzhen), o kterém lze říci i to, že v srpnu 2017 koupil firmu Lexar. DDR5 moduly s efektivní frekvencí 6400 MHz jsou jednou z prvních vlaštovek, JEDEC v rámci DDR5 počítá i s DDR5–8400 a časem výrobci půjdou tradičně i dále.