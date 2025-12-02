Intel Gaudi 3 bude mít ovladač nejdřív v jádru Linux 6.20 alias Linux 7.0

Vývojáři Intelu se pokusili před několika hodinami poslat do vývojové větve jádra Linux 6.19 pull request na začlenění ovladače pro AI akcelerátory Gaudi 3. Požadavek ale přišel poměrně pozdě (mezitím vyšel Linux 6.18 a „Linux 6.19“ tak přešel do další vývojové fáze), navíc prvotní analýza kódu ukázaly na některé chybičky, takže byl pull request zamítnut.
Poté Konstantin Sinyuk z Intelu zaslal komentář, kde děkuje za rychlou reakci a formálně kód stahuje s tím, že se v Intelu lépe připraví na začleňovací proces do jádra Linux 6.20 (lze předpokládat, že jej Linus opět číselně posune, a to na Linux 7.0). Konstantin vše mimo jiné vysvětlil obrovským rozsahem potřebných prací, ovladač má zhruba 300 tisíc řádků zdrojového kódu, nicméně to dle něj není důvod nedržet synchronní procesy s upstreamem.
Bohužel pro Intel se tak podpora Gaudi 3 přímo v linuxovém jádru neobjeví dříve, než s vydáním přespříští verze, kde lze první stabilní vydání této řady jádra očekávat zhruba kolem května 2026. Zpoždění podpory Gaudi 3 v linuxovém jádru tak bude nadále pokračovat.