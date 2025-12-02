Root.cz  »  Linux  »  Intel Gaudi 3 bude mít ovladač nejdřív v jádru Linux 6.20 alias Linux 7.0

Intel Gaudi 3 bude mít ovladač nejdřív v jádru Linux 6.20 alias Linux 7.0

David Ježek
Dnes
přidejte názor

Sdílet

Intel Gaudi 3 Autor: Intel
Intel Gaudi 3

Vývojáři Intelu se pokusili před několika hodinami poslat do vývojové větve jádra Linux 6.19 pull request na začlenění ovladače pro AI akcelerátory Gaudi 3. Požadavek ale přišel poměrně pozdě (mezitím vyšel Linux 6.18 a „Linux 6.19“ tak přešel do další vývojové fáze), navíc prvotní analýza kódu ukázaly na některé chybičky, takže byl pull request zamítnut.

Poté Konstantin Sinyuk z Intelu zaslal komentář, kde děkuje za rychlou reakci a formálně kód stahuje s tím, že se v Intelu lépe připraví na začleňovací proces do jádra Linux 6.20 (lze předpokládat, že jej Linus opět číselně posune, a to na Linux 7.0). Konstantin vše mimo jiné vysvětlil obrovským rozsahem potřebných prací, ovladač má zhruba 300 tisíc řádků zdrojového kódu, nicméně to dle něj není důvod nedržet synchronní procesy s upstreamem.

Bohužel pro Intel se tak podpora Gaudi 3 přímo v linuxovém jádru neobjeví dříve, než s vydáním přespříští verze, kde lze první stabilní vydání této řady jádra očekávat zhruba kolem května 2026. Zpoždění podpory Gaudi 3 v linuxovém jádru tak bude nadále pokračovat.

Vstoupit do diskuse
Našli jste v článku chybu?

Autor zprávičky

David Ježek

David Ježek

Příznivec open-source rád píšící i o ne-IT tématech. Odpůrce softwarových patentů a omezování občanských svobod ve prospěch korporací.

Témata:

Dále u nás najdete

Zdravotní a sociální pojištění 2026 u OSVČ: Opět výrazný růst záloh

Jak funguje platforma IBM Power11?

Čeho se děti nejvíc bojí v online světě?

Dell má našlapaný notebook s dvěma procesory pro AI

Agentní AI nakupování přichází. I do Česka

Samořídicí vozítka začala doručovat jídlo v pražském Karlíně

Přes mobil žloutenku spíš nechytnete, z tyče v tramvaji ano

Za bolestivou menstruaci někdy může endometrióza

Stop nákupům, start pomoci: Proč Giving Tuesday nahradil Black Friday

HP chce propouštět a šetřit, argumentuje AI

Kubík musel na mimotělní oběh hned po porodu

Odpovědnost za rozhodnutí zůstává na lidech AI navzdory

7 věcí, kterými si kazíte business na LinkedInu aneb nebojte se mlčet

Izraeliský hi-tech exceluje i za války v Gaze

Zenbook Duo: elegán se dvěma displeji a několika kompromisy

Kdy se hodí a jak funguje prodloužená záruka

Bionáplast pomáhá s hojením bércových vředů

České investiční fondy sní americký sen

Zdravotní pojišťovny přispějí na sport, prevenci i helmu na lyže

Legitimní weby jsou zneužívány k manipulaci prohlížečů