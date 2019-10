 »   »  Intel Kaby Lake končí

David Ježek

Intel ukončuje téměř celou produktovou řadu generace Kaby Lake (tedy nikoli jen Kaby Lake-G s AMD GPU). Téměř celá 7. generace procesorů Core a 3. generace na 14nm procesu jde do důchodu. Připomeňme, že aktuálně se to má tak, že Intel má stále 14nm proces jako majoritní, používaly/používají/budou jej používat generace Broadwell → Skylake → Kaby Lake → Coffee Lake → Cofee Lake Refresh/Whiskey Lake → Comet Lake → Rocket Lake (a doufejme, že tím to už skončí).

Aby vyčistil sklady, bude Intel přijímat ukončovací objednávky na Kaby Lake až do dubna 2020, a to pouze od zákazníků, kteří v minulosti Kaby Lake nakupovali (tedy např. aby Dell či HP a Lenovo mohly získat zásobu dílů na případné reklamace). Poslední objednávky budou expedovány nejpozději v říjnu 2020.