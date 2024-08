Intel má problém se stabilitou procesorů 13. a 14. generace, nový mikrokód a delší záruka

Autor: Intel

Intel má problém se stabilitou desktopových procesorů 13. a 14. generace. Týká se to všech modelů s TDP 65 W a vyšším. Intel minulý týden uvedl, že za nestabilitu může chyba v mikrokódu, která nastavuje procesoru vyšší napětí, než by měla. Výsledkem je nestabilita, ale také postupné nevratné poškození procesoru.





Intel vydá opravený mikrokód v polovině srpna. Ten sice bude dávat správné napětí, nevratně poškozeným čipům však už nepomůže. Problém by se s novým mikrokódem alespoň neměl zhoršovat. Aby uklidnil zákazníky, tak Intel bude na postižené procesory nabízet záruku 5 let místo běžných 3. Týká se to však jen procesorů zakoupených samostatně. Zákazníci, kteří koupili procesor již v počítači se mají se zárukou obrátit na prodejce.

