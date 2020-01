 »   »  Intel možná přesune výrobu nižších CPU ke GlobalFoundries

David Ježek

Jedním z možných dočasných řešení přetrvávajícího nedostatku výrobních kapacit pro CPU by dle neoficiálních zdrojů mělo být další přesunutí části výroby k jinému partnerovi. Konkrétně by mělo jít o továrnu GlobalFoundries v Upstate New York, kde běží 14nm výrobní linky, které jsou kompatibilní se 14nm výrobou u Samsungu (GlobalFoundries si tuto technologii před lety licencovala).

Intel samozřejmě nemůže pustit externího dodavatele na výrobu nejkomplexnějších čipů, mělo by se tak nyní jednat o výrobě procesorů nižších rodin Celeron, Pentium (velmi pravděpodobné) a Core i3 (možná). Obecně pak je GlobalFoundries schopna nabídnout jak klasický 14nm FinFET prcoes, tak jeho vylepšenou variantu 12LPP, kterou propaguje jak 12nm. GlobalFoundries by pak měla pro Intel zajišťovat jen výrobu CPU die, z čehož lze vyvozovat, že zapouzdření čipů si procesorový gigant obstará sám.

Intel zprávu nijak nekomentoval. Pokud ale začne u GlobalFoundries vyrábět, bude to vtipné z toho důvodu, že tento výrobce vznikl před 10+ lety odštěpením výrobní divize AMD do samostatné společnosti.