Intel oznámil přípravu vlastních grafických procesorů

Petr Krčmář
Dnes
Intel Arc A770
Intel Arc A770

Generální ředitel společnosti Intel Lip-Bu Tan potvrdil, že společnost plánuje vyrábět grafické procesory (GPU). Právě jsem najal hlavního architekta GPU a je velmi dobrý. Jsem velmi rád, že se ke mně připojil, řekl Tan.

V rozhovoru pro agenturu Reuters v rámci konference Cisco AI Summit Tan uvedl, že se se svými GPU se zaměří na datová centra, kde v posledních letech slaví obrovské byznysové úspěchy společnost Nvidia. Je to spojené s datovými centry, řekl Tan. Spolupracujeme se zákazníky a poté chceme definovat, co zákazníci potřebují.

Tan prohlásil, že několik zákazníků se intenzivně zajímá o zakázkovou výrobu čipů společností Intel, známou pod názvem Intel Foundry. Zájem se podle jeho slov týká výrobní technologie Intel 14A. Sériová výroba bude pravděpodobně zahájena ještě v tomto roce.

Petr Krčmář

Petr Krčmář

Petr Krčmář pracuje jako šéfredaktor serveru Root.cz. Studoval počítače a média, takže je rozpolcen mezi dva obory. Snaží se dělat obojí, jak nejlépe umí.

