Intel oznamuje menší restrukturalizaci, zakládá nové divize

Šéf Intelu Pat Gelsinger ohlásil nové změny ve společnosti. Z toho podstatného jde o přeměnu divize Data Platform Group ve dvě samostatné obchodní jednotky: první Datacenter and AI a druhou Network and Edge. Dále ve společnosti vzniknou dvě nové divize, jedna bude mít na starosti software a druhá segment HPC/graphics – minimálně z toho lze vyvozovat, že Intel tentokrát opravdu nevzdá vstup na trh GPU a jejich použití v HPC segmentu.

Sandra Rivera se stává vícepresidentkou a generální manažerkou divize Datacenter and AI, což mimo jiné znamená, že pod ní spadají Xeony a FPGA produkty. Nick McKeown, někdejší spoluzakladatel Barefoot Networks, jíž Intel před dvěma lety koupil, povede divizi Network and Edge.

Dále do Intelu přichází Greg Lavender na pozici CTO (chief technology officer), SVP (senior vice president) a také generální manažer divize Software and Advanced Technology Group. Greg mimochodem pozice CTO a SVP zastával do letošního června ve VMWare, odkud si jej Pat Gelsinger přetáhl a pro VMWare je to tak další ztráta.

A nakonec tu máme Raju Koduriho, člověka, který v AMD zastával vysokou pozici ve vývoji GPU a který do Intelu přišel na konci roku 2017. Ten nyní povede sekci zvanou Accelerated Computing Systems and Graphics Group, pod kterou spadají produkty typu GPU a HPC. Všichni uvedení se pak budou zodpovídat přímo Patu Gelsingerovi.