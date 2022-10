Intel potvrdil únik zdrojových kódů BIOSu/UEFI pro Alder Lake

Autor: Depositphotos

Neznámý pachatel v sobotu zveřejnil na 4chan zdrojové kódy a nástroje pro sestavení BIOSu/UEFI pro procesory Intel Alder Lake. Dohromady jde o 6 GB dat v asi 3 GB zip souboru. Data se také objevila na GitHubu. Stopy vedou do Číny zřejmě k nějakému zaměstnanci LC Future Center, kde se mimo jiné vyrábí některé notebooky Lenovo.





Intel únik potvrdil a říká, že by to nemělo mít žádné bezpečnostní implikace, protože v kódu nepoužívá security through obscurity přístup. Navíc je kód zařazen do Intel Bug Bounty programu. Najde-li tedy někdo ve zveřejněném kódu chybu, může se oficiálně přihlásit o odměnu.





(zdroj: slashdot)