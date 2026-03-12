Root.cz  »  Šifrování  »  Intel předvedl čip pro výpočty se šifrovanými daty

Intel předvedl čip pro výpočty se šifrovanými daty

Petr Krčmář
Včera
Intel FHE čip Autor: Intel

Bojíte se poslat citlivá data ke zpracování do cloudu? Existuje způsob, jak provádět výpočty na šifrovaných datech, aniž by byla v průběhu operace dešifrována. Tomuto procesu se říká plně homomorfní šifrování neboli FHE. Problém ovšem je, že Výpočty na dnešních procesorech a grafických kartách mohou trvat tisíckrát, dokonce i desetitisíckrát déle než práce s dešifrovanými daty.

Různé univerzity a společnosti pracující v oblasti procesorů proto pracují na specializovaných čipech, které by tento problémy mohly vyřešit. Minulý měsíc na konferenci IEEE International Solid-State Circuits Conference (ISSCC) v San Franciscu představila společnost Intel své řešení s názvem Heracles, které zrychlilo výpočty FHE až 5000krát ve srovnání s nejvýkonnějším serverovým procesorem Intel.

Intel věří, že má před konkurencí velký náskok, protože jeho čip dokáže zpracovat více výpočtů než jakýkoli jiný dosud vyrobený akcelerátor FHE. Heracles je první hardware, který dostatečně škáluje, říká Sanu Mathew, který vede výzkum bezpečnostních obvodů v Intelu. Toto škálování je měřitelné jak fyzicky, tak z hlediska výpočetního výkonu. Zatímco jiné výzkumné čipy FHE mají rozměry 10 milimetrů čtverečních nebo méně, Heracles je asi 20krát větší a je vyroben pomocí 3nanometrové technologie FinFET společnosti Intel. Uvnitř kapalně chlazeného pouzdra je doplněn dvěma 24gigabajtovými paměťovými čipy s vysokou propustností.

Heracles předvedl svou sílu v živých ukázkách na ISSCC. Jádrem ukázky byl jednoduchý soukromý dotaz na zabezpečený server. Simuloval žádost voličky, která se chtěla ujistit, že její hlas byl správně zaregistrován. Stát v tomto případě disponuje šifrovanou databází voličů a jejich hlasů. Aby bylo zachováno její soukromí, volička by nechtěla, aby byly informace o jejím hlasu kdykoli dešifrovány, a proto pomocí FHE zašifruje své ID a hlas a odešle je do vládní databáze.

Tam systém bez dešifrování určí, zda se jedná o shodu, a vrátí šifrovanou odpověď, kterou volička poté dešifruje na své straně. Na serveru Intel Xeon CPU trval tento proces 15 milisekund. Heracles to zvládl za 14 mikrosekund. I když tento rozdíl není pro člověka znatelný, ověření 100 milionů hlasovacích lístků představuje více než 17 dní práce CPU oproti pouhým 23 minutám na čipu Heracles.

