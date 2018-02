 »   »  Intel PSR vám ušetří 0,5 W

Jan Fikar

Vývojář Red Hatu Hans de Goede se zaměřil na snížení spotřeby ve Fedoře 28. Z jeho práce však mohou profitovat i ostatní uživatelé Linuxu. Nyní se soustředil na Panel Self Refresh (PSR) volbu GPU Intel připojeného přes Embedded DisplayPort . Tato volba je v jádře již velmi dlouho, ale je ve výchozím stavu vypnuta a označená jako potenciálně nebezpečná, protože může způsobit problémy. Zapnete ji jednoduše parametrem jádra i915.enable_psr=1 a výsledek můžete nahlásit přímo u Hanse. Ušetřit byste mohli asi 0,5 W.

Pokud máte jádro alespoň 4.15, můžete navíc ušetřit další 1 – 1,5 W díky řízení spotřeby AHCI portů (SATA LPM). Dříve novější procesory Intel mívaly problém s volbou min_power . Od 4.15 je zde nová volba med_power_with_dipm , která sníží spotřebu zhruba stejně, ale měla by být bez problémů. Toto nastavení používají i Windows. Výsledek můžete opět sdílet s Hansem.

for i in /sys/class/scsi_host/host*/link_power_management_policy; do echo med_power_with_dipm > $i done

(zdroj: phoronix)