Intel Rocket Lake (Core i9-11900) nabídne o 12 % vyšší IPC

Blížící se procesory Intel „Rocket Lake“ podle prvních neoficiálních měření vzorků nabídnou výkon na jednotku taktu (instructions per cycle – IPC) o 12 % vyšší než současné procesory generace „Comet Lake“. To by odpovídalo dřívějším tvrzením Intelu o dvouciferném nárůstu výkonu.

Současně je ale potřeba připomenout, že zatímco nynější procesory nabízí až 10 CPU jader (Core i9–10900), tak Rocket Lake Core i9–11900 ponesou maximálně 8 CPU jader. Počet jader je tedy 80 % předchozí generace, výkon 112 % a víceméně lze předpokládat, že „nula od nuly pojde“ a případné drobné rozdíly budou dány zčásti takty, zčásti jinými optimalizacemi (včetně další mírné inovace 14nm výrobního procesu).