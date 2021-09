Intel Software Defined Silicon (SDSi), softwarové upgrady CPU se vrací na scénu

Zhruba před 11 lety přišel Intel s velmi kontroverzním a negativně vnímaným programem Upgrade Service. V rámci něj bylo možné u vybraných CPU za úplatek odemknout do té doby neaktivní části CPU a zvýšit tak jeho parametry (tu odemknout HyperThreading, tu zvýšit frekvence, tu zvětšit cache). Program by přijat s odporem IT komunity a víceméně během roku 2011 vyšuměl do ztracena.

Nyní se Intel vrací s programem Software Defined Silicon, v rámci nějž bude možné za příplatky odemykat další funkcionalitu procesorů, která do té doby byla uzamčena. Jde o program pro serverové Xeony, čili teoreticky například možnost koupit levnější nižší model a až bude potřeba / budou peníze, odemknout za doplatek určité vylepšení parametrů CPU. Do Linuxu míří patche, které podporu celé věci implementují.