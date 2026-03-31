Intel spraví chybně fungující Panel Replay notebooků Dell XPS 14, ale počkáme si

Do jádra Linux 7.1 míří oprava, která již sedí ve vývojové větvi
DRM-Next. Několik týdnů zpátky se objevilo hlášení chyb týkající se špatně fungujícího obrazu na některých noteboocích nejnovější Intel platformy Panther Lake. Ta již využívá pro ještě úspornější vykreslování obsahu na displeji techniku zvanou Panel Replay, nástupce Panel Self Refresh, kde patřičně vybavené komponenty mohou vykreslovat v obrazu jen změny, tedy při změně obrazu se nerefreshuje celý obraz, ale jen jeho část. A Dell má v některých strojích XPS 14 konkrétní OLED panel, který po probuzení se stavu suspend vykazuje nepříjemné zpoždění obrazu při přesouvání oken.
VESA Panel Replay je mimochodem podporován na výstupech DisplayPort 2.0, resp. eDP 1.5 či novějších.
Aby toho nebylo málo, stejný OLED panel v jiných noteboocích problémy nedělá. Řešení se hledalo pár týdnů a nakonec do
drm-intel-next přibývá nová volba
QUIRK_DISABLE_PANEL_REPLAY umožňující prostě Panel Replay vypnout. V tuto chvíli se ví pouze o jediném modelu notebooku, který bude volbu potřebovat, jde o konkrétní model Dell XPS 14 DA14260. Ten prozatím bude energeticky náročnější, než by mohl být, a to dokud se nenajde nějaké lepší řešení.