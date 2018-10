 »   »  Intel tvrdí, že 10nm proces nezrušil, přestože se objevují opačné spekulace

Společnost Intel odmítá spekulace o tom, že zrušila přípravu 10nm procesu pro výrobu svých čipů. Původně o tom informoval server SemiAccurate, který na základě svých zdrojů tvrdí, že Intel kvůli problémům s výrobou přípravu nového procesu zastavuje. Zprávy médií o tom, že Intel ukončuje práci na 10nm jsou nepravdivé, píše se ve vyjádření Intelu.

Media reports published today that Intel is ending work on the 10nm process are untrue. We are making good progress on 10nm. Yields are improving consistent with the timeline we shared during our last earnings report.