Intel uvedl Arc Pro B70 s 32GB GDDR6 a 365 TOPS Int8

David Ježek
Včera
Intel Arc Pro B70 a B65

Vedle procesorů Core Ultra Series 3 generace „Panther Lake“ a Xeonů 600 pro pracovní stanice ohlašuje i třetí díl skládačky, profi grafickou kartu Arc Pro B70. Ta je vybavena velkým GPU generace „Battlemage“ s aktivními 32× Xe jednotkami, 32GB 256bit GDDR6 pamětí a spotřebou 230 W (obecně 160 až 290 W). Právě velikost paměti bude hlavním tahákem, neb superpředražené GeForce RTX 5090 jsou bídně dostupné a Radeon AI PRO R9700 od AMD to sám asi nevytrhne – konkurence vždy přijde vhod.

Vedle Arc Pro B70 uvede Intel také nižší model Arc Pro B65, parametrově se blížící spíše B60.

Karty míří na profesionální segment, konkrétně AI a strojové učení, tvůrce obsahu a další. Intel tvrdí, že jeho model Arc Pro B70 má 2,2× větší kontextové okno, je až 6,2× rychlejší v odezvě na multi-agent/multi-user zatížení a zvládá až 2× víc tokenů/dolar ve srovnání s konkurencí. Cena modelu B70 je stanovena na 949 dolarů, což může hrát roli v tomto porovnání, které Intel prezentuje (zmíněný Radeon se prodává kolem 40 tisíc Kč).

Intel Arc Pro B70 je na trhu ode dneška. Vedle karty přímo od Intelu ji nabízejí či nabídnou i značky ARKN, ASRock, Gunnir, Maxsun a Sparkle. Tolik dnes ke kartě postavené na GPU „BMG-G31“, která dle některých byla v minulých měsících a letech už minimálně dvakrát zrušená, stejně jako všechny další budoucí produkty Intelu, které zamíří na trh, sic třeba s velkým zpožděním.

Podrobněji u kolegů na Cnews.cz.

David Ježek

Příznivec open-source rád píšící i o ne-IT tématech. Odpůrce softwarových patentů a omezování občanských svobod ve prospěch korporací.

