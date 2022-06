Intel věří, že stihne podporu oneAPI/SYCL už do Blenderu 3.3

Autor: Blender Foundation

Zatímco GPU Nvidia (CUDA či OptiX) jsou z hlediska podpory v Blenderu léty prověřená a AMD stále posiluje použitelnost těch svých (AMD HIP), Intel de facto teprve začíná. Jeho vývojáři i v rámci těchto měsíců, kdy dochází a dojde k uvedený velkých firemních GPU na běžný trh, na podpoře Intel GPU v Blenderu usilovně pracují.

Stane se tak v rámci firemního oneAPI + SYCL, které je pro tři-trojku připraveno. Pokud bude kód opravdu do projektu zahrnut včas (momentálně se řeší věci kolem kompilace, licencování a další implementační nuance), mělo by se stihnout vydání Blenderu 3.3, kdy renderovací engine Cycles bude schopen běhu na Intel GPU (pomiňme pro tuto chvíli otázku, jaký bude reálný výkonnostní benefit takového běhu), myšleno jak integrovaných GPU jader, tak velkých přídavných karet. Vše by mělo fungovat jak na Windows, tak na Linuxu.

Patche podporu realizující mají něco přes 5 tisíc řádků zdrojového kódu. Blender 3.3 je očekáván 7. září tohoto roku.