 »   »  Intel: většina procesorů mladších pěti let dostane opravu do týdne

Petr Krčmář

Šéf firmy Intel Brian Krzanich na veletrhu CES ujistil, že jeho společnost dělá vše pro to, aby opravila nedávno zveřejněné chyby Meltdown a Spectre. Ve svém prohlášení tvrdí, že 90 % procesorů mladších pěti let dostane opravu do týdne. Zbylá desetina by se měla dočkat do konce ledna. O starších procesorech nepadla zmínka, takže není jasné kdy a zda vůbec nějakou opravu obdrží.

Krzanich mluvil také o výkonnostních dopadech záplaty, které jsou podle něj velmi závislé na konkrétním nasazení. Některé úlohy budou způsobovat větší zátěž než jiné, ale společnost prý pracuje na minimalizaci dopadů. Intel prý zatím neobdržel žádné informace o reálném zneužití zmíněných chyb, což ale neznamená, že k němu nedochází.