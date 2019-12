 »   »  Intel vrací do prodeje 6 let staré 22nm Pentium G3420

David Ježek

Nedostatek 14nm výrobních kapacit a neschopnost převést výrobu na 10nm vyúsťuje u Intelu nejnověji v opravdu zoufalý krok: firma vzkřísila nabídku již ukončeného produktu, starého dvoujádrového procesoru 22nm Haswelll éry, Pentia G3420. Doufá, že tím uspokojí alespoň další část hladového trhu, kdy si stěžuje už i tradiční partner Dell, že kvůli Intelu nedosáhl očekávaných příjmů z prodeje počítačů.

Tento krok ukazuje, že Intel je ve stále zoufalejší situaci. Na trh totiž vrací procesor, který byl uveden na podzim 2013, tedy před 6 lety! Jediné, co vedle onoho zoufalství tento krok omlouvá, je skutečnost, že produkt tohoto typu vhodně spárovaný s SSD či úsporným čipsetem je přijatelně dobrým řešením pro OEM trhy běžných pracovních stanic do kanceláří. Pentium G3429 bude k dispozici pro objednávky do května 2020, finální dodávky Intel předpokládá v prosinci 2020 [pdf]. Uvidíme, jak obstojí v konkurenci nového levného procesoru AMD Athlon 3000G.