Root.cz  »  PC a notebooky  »  Intel Xe3P dostane podporu DisplayPort 2.1 Advanced Link Power Management

Intel Xe3P dostane podporu DisplayPort 2.1 Advanced Link Power Management

David Ježek
Včera
přidejte názor

Sdílet

DisplayPort USB Autor: DisplayPort
DisplayPort USB

Další střípek do skládačky obecné podpory (i)GPU Intel příští generace, tedy jader Xe3P v chystaných procesorech Nova Lake, míří do linuxového jádra. Vývojáři Intelu konkrétně připravují podporu pokročilé správy napájení DisplayPort linek, jak jsou specifikovány ve verzi 2.1 tohoto grafického rozhraní.

Advanced Link Power Management (ALPM) rozšiřuje již dříve implementovanou podporu pro DisplayPort u Intelu, a to právě na verzi rozhraní DisplayPort 2.1. ALPM umožňuje věci jako rychlé probouzení či uspávání zařízení, spíše je využíváno u displejů notebooků připojovaných přes eDP – embedded DisplayPort. Tím se dále rozšiřují možnosti energetických optimalizací výstupu u Intelu, a to po květnové implementaci Link-Off Between Frames v rámci Linuxu 6.16.

Vstoupit do diskuse
Našli jste v článku chybu?

Autor zprávičky

David Ježek

David Ježek

Příznivec open-source rád píšící i o ne-IT tématech. Odpůrce softwarových patentů a omezování občanských svobod ve prospěch korporací.

Témata:

Dále u nás najdete

Evropa chce zase rozbít šifrování a ohrozit tím bezpečnost

Když velkoobchodní e-shop překonává běžné portály

Vstupní a periodické prohlídky aktuálně a v tabulkách

KFC mlčí, veřejnost křičí. Pomůže jen otevřená kuchyně, tvrdí experti

Náhrada za Microsoft a Google? Co třeba evropský Nextcloud?

Čínský hospodářský růst se opět zpomalil

Zdravotní a sociální pojištění 2026 u OSVČ: Opět výrazný růst záloh

Jaký obsah v reklamě nejlépe funguje? Horst Fuchs by se divil

Jaký je Ice Warp﻿, český konkurent MS Office﻿ a Google Workspace﻿?

Babišova vláda plánuje návrat EET, dýška bez odvodů a nižší daně

Akademie věd spouští program Strategie AV21 AI

Investiční návyky: Proč nemít jen spořicí účty?

Vrátil se trojský kůň vydávající se za nástroj pro Windows

Nanoroboti z Ostravy mají letět do vesmíru

AI není krátkodobý výstřelek

Okamura prosil podnikatele o hlasy ke zrušení EET. Teď jej zavede

Reality test kurzů: 20 platebních karet, 14 zemí, 19 měn

Jak AI mění podobu IT infrastruktury: reálné zkušenosti

Nový model ochrany dat: odpovídá na poptávku po odolnosti

AI brýle jsou hitem, překonají ale nedostatky chytrých brýlí?