Root.cz  »  Kompilery a procesory  »  Intel začlenil XeVM do LLVM

Intel začlenil XeVM do LLVM

David Ježek
Dnes
2 nové názory

Sdílet

Intel Battlemage B580 B570 Autor: Intel
Intel Battlemage B580 B570

Nejnovější příspěvek Intelu do projektu LLVM je jeho XeVM, neboli Multi-Level Intermediate Representation (MLIR) pro firemní grafická jádra rodin Xe. S tímto balíkem bude moci LLVM využívat lepší optimalizace pro Xe grafiky, lépe pracovat s věcmi jako TensorFlow či lépe optimalizovat kompilaci.

Na svém MLIR pracuje kupříkladu i AMD, obecně lze tyto balíky vnímat jako další způsob optimalizace pro firemní řešení, což se mimo jiné hodí v konkurenčním boji (kde se Intelu na poli hardwarové nedaří). XeVM navazuje na nedávné začlenění Intel SYCL Runtime libsycl do LLVM.

Vstoupit do diskuse (2 názory)
Našli jste v článku chybu?

Autor zprávičky

David Ježek

David Ježek

Příznivec open-source rád píšící i o ne-IT tématech. Odpůrce softwarových patentů a omezování občanských svobod ve prospěch korporací.

Témata:

Dále u nás najdete

Teplá voda s citronem metabolismus nezrychlí

Lékaři objevili další krevní skupinu. Úplnou náhodou

Online psychoterapie bez čekání. Přispět mohou zdravotní pojišťovny

Velké změny pro média: co chystají politici po volbách?

Jak jsem si na dovolenou koupila první zubní nano kartáček

Příprava regulace AI v EU i v Česku pokulhává

Magenta AI: T-Mobile spouští vlastní umělou inteligenci

Jak moc rozumíte francouzskému byznysu? Zjistěte to v našem kvízu

S výdaji na školní potřeby pomůže stát. Loni v průměru 2000 Kč

Světový architekt promění vnitroblok u Václaváku na park

Komáří přenášejí nebezpečného psího parazita

Děti bez boltce dostaly úspěšně implantát z 3D tiskárny

Cukrovka 1. typu neznamená konec se sportem

Ministerstvo: Ať e-shopy mají tlačítko pro odstoupení od smlouvy

Je léto žněmi pro pojišťovny? Češi připlácejí za storna i mazlíčky

S transplantovanými plícemi se mladý muž vrátil zpátky do života

Zatím 900 nádorů, na které se většinou přišlo včas

Kdy se musíte registrovat k DPH, i když jste plátci být nechtěli?

Na trh míří dvě novinky ze světa potravin, které potěší hlavně střeva

Policie zatkla Jiřikovského z kauzy bitcoinového daru

Školení Hacking v praxi: využijte dotaci na školení 82 % z ceny!
TO CHCI