Root.cz  »  Nástroje a utility  »  IntelliJ IDEA 2025.3 prináša unifikovaný produkt

IntelliJ IDEA 2025.3 prináša unifikovaný produkt

johny
Včera
přidejte názor

Sdílet

JetBrains Autor: JetBrains

JetBrains od decembra 2025 zjednotil Community a Ultimate edície do jedného unifikovaného balíka. Všetky doterajšie Community funkcie ostávajú zadarmo pre komerčné aj nekomerčné použitie, pribúdajú nové free nástroje. JetBrains tým chce zjednodušiť vývoj svojich produktov a zjednodušiť používateľom výber správnej verzie. PyCharm prešiel na tento model už dávnejšie.

Ultimate predplatné odomyká pokročilé funkcie vrátane AI asistencie s 30dňovou trial verziou. Po expirácii licencie zostáva dostupná bezplatná verzia s Community funkciami.

Tato zprávička byla zaslána čtenářem serveru Root.cz pomocí formuláře Přidat zprávičku. Děkujeme!

Vstoupit do diskuse
Našli jste v článku chybu?

Autor zprávičky

johny

Dále u nás najdete

Inteligentní drony z Prahy létají v kouři a bez GPS

Vědci popsali, proč u někoho alkohol způsobuje rakovinu

Mzdové účetnictví v roce 2025 aneb krátké ohlédnutí

Rehabilitace musí začít nejpozději do 40 dnů od vypsání žádanky

Zdravotní a sociální pojištění 2026 u OSVČ: Opět výrazný růst záloh

Šestnáct novinek ve Windows 11 umožňujících upravit nastavení

U jmelí či sirek otrava nehrozí, pozor na prskavky a gelové svíčky

Datová centra: AI boom, limity energetiky a přesun kapacit

Teplý čaj i kulich. Kardiolog radí, jak připravit srdce na chlad

Matka a dcera lásku k přírodě proměnily v kvetoucí byznys

Vyznejte se v nabídce domácí péče o seniory. Kdy ji platí pojišťovny

10 nejvtipnějších vánočních reklam všech dob

Exekuční srážky v roce 2026: nezabavitelná částka bude vyšší

Lehké silvestrovské pomazánky, které budete mít za chvilku hotové

České firmy pořád investují do kyberbezpečnosti málo

Budete mít dva ležáčky, řekli lékaři. Díky rodině dívky chodí

Rozbili jste web? Napodobte Cloudflare a hoďte to na něj

Rok 2025 nás přinutil žít s AI. Mozek ale nestíhá

Retence v praxi: pět chyb, kvůli kterým přicházíte o zákazníky

Jak chutná a jak se jí physalis, karambola a cherimoya