Interiérový design s programem SketchUp (školení)

Chcete vědět, co vše práce interiérového designéra obsahuje? Chcete být schopni navrhnout interiér na míru a umět svůj návrh prezentovat klientovi a při realizaci potřebným řemeslům? Přihlaste se na náš kurz Interiérový design s programem SketchUp, ve kterém se naučíte, jak řídit a realizovat designové projekty a jak dělat interiérový design. Kurz je vícedenní a probíhá od 27. října do 19. prosince.
Kurz vede účastníka od úplných základů na konkrétních příkladech a cvičeních, co práce designéra interiéru obsahuje, včetně tvorby vlastního návrhu.Budeme se věnovat seznámení a 3D modelování ve SketchUpu – výuka funkcí jednotlivých nástrojů a jejich rozšířených funkcí potřebných k tvorbě prostoru a jeho vybavení včetně práce s hotovými 3D modely, výuka tvorby 2D výkresů v tomto programu, naučíme se vytvořit prezentace v Layout SketchUp pro klienta i zhotovitele.
Dále se budeme věnovat čtení výkresové dokumentace, pochopení značek a kót, a co dalšího mohou výkresy o prostoru říct. Ukážeme a vyzkoušíme si, jak na vlastní zaměření prostoru, pokud výkresová dokumentace není nebo není podrobná a dle skutečnosti tak, jak potřebujeme.
Kurz je určen pro každého, kdo chce pracovat jako interiérový designér, homestager v prezentaci realit nebo třeba návrhář v nábytkovém studiu.