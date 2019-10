 »   »  Internet Archive přidal 2500 klasických her pro MS-DOS

Petr Krčmář

Internet Archive do své sbírky přidal 2500 her pro MS-DOS. Obrovská sada obsahuje akční hry, strategie a adventury. Jde třeba o hry Vor Terra, Spooky Kooky Monster Maker, Princess Maker 2 a I Have No Mouth And I Must Scream. Sbírka her pro MS-DOS začala vznikat v roce 2015, ale titulů přibývalo jen velmi sporadicky. Podle Jasona Scotta, kurátora webu Internet Archive, jde o největší přírůstek v historii.

Pokud si chcete zavzpomínat na opravdovou klasiku, můžete sáhnout po hitu roku 1992 s názvem Alone in the Dark. Jde o hororovou akční adventuru, ve které se vžíváte do role soukromého detektiva Edwarda Carnbyho, který se vydává vyšetřovat podivnou smrt v domě, kde prý straší.