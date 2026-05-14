Root.cz  »  Mobily a tablety

iOS 26.5 nabídne šifrované zprávy RCS s Androidem

Petr Krčmář
Dnes
2 nové názory

Sdílet

iPad a iPhone Apple Autor: Shutterstock

Podle společnosti Apple je v čerstvě vydaném systému iOS 26.5 nyní k dispozici koncové šifrování pro zprávy RCS mezi zařízeními se systémy iOS a Android. Funkce je ovšem stále považována za beta verzi a její fungování závisí na podpoře operátorů na obou stranách.

Apple také uvádí, že ve spolupráci s Googlem stála v čele úsilí o zavedení šifrování E2EE do protokolu RCS. Uživatelé iOS budou potřebovat iOS 26.5, zatímco uživatelé Androidu budou potřebovat nejnovější verzi aplikace Zprávy od Google. Šifrování je ve výchozím stavu zapnuté a v Nastavení je k dispozici přepínač pro jeho vypnutí.

Šifrované zprávy jsou označeny malým symbolem zámku. Konverzace mezi Androidem a iPhonem jsou pak zabezpečeny na stejné úroveni jako konverzace mezi iPhony, které jsou šifrovány prostřednictvím iMessage.

Vstoupit do diskuse (2 názory)
Našli jste v článku chybu?

Autor zprávičky

Petr Krčmář

Petr Krčmář

Petr Krčmář pracuje jako šéfredaktor serveru Root.cz. Studoval počítače a média, takže je rozpolcen mezi dva obory. Snaží se dělat obojí, jak nejlépe umí.

Témata:



Nejnovější články

Dále u nás najdete

Operátoři nedostanou peníze za přechod na DVB-T2

Jak vypadá nejstarší mobilní vysílač v Česku?

Nový český cloud T-Mobilu na americké obry nemá

Na Vysočině věří globálnímu cloudu. Jak jste na tom vy?

T-Mobile v Praze ukázal špičkové technologie na síti 5G SA

Foto: obranné technologie vyvíjené na ČVUT

„Ženy neumějí investovat!" Mýtus, který v Česku padl

Dronové útoky na datová centra na Blízkém východě vyřadily služby

Škoda na zaparkovaném autě: Poradíme, co dělat

Suverénní datová centra v Evropě: Růst hlavně pro AI

Hasiči a záchranáři testují, co umí 5G, když jde o život

Streamingoví obři řeší, jak na divácích vydělat víc

Padají vám Windows s novou aktualizací? Nejste sami

V Praze lze erotické letáky rozdávat jen u skládky

Pozor na tisk z Firefoxu, může vám uniknout heslo

Americké firmy ovládají skoro tři čtvrtiny evropského cloudu

Edge drží v paměti hesla v čitelné podobě, mohou uniknout

Balíčky z levných čínských tržišť zdraží. Od kdy a o kolik?

Záludnosti uživatelské práce s ePortálem ČSSZ

Ovladač Steam Controller je venku, hned se vyprodal

ŠKOLENÍ Zabbix – pokročilé monitorování z pohledu sítí i operačních systémů
VÍCE INFO