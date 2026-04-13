iPhone po aktualizaci odřízl uživatele a už mu neumožňuje zadat jeho heslo s háčkem

Petr Krčmář
Dnes
smartphone Apple iPhone Autor: (c) Robert Kneschke - Fotolia

Student univerzity v USA se ocitl v pasti poté, co společnost Apple odstranila jeden znak z české klávesnice, což mu znemožňuje zadat přístupový kód k jeho iPhonu. Jednadvacetiletý Connor Byrne totiž na svém telefonu nepoužívá obvyklý čtyřmístní PIN, ale plnohodnotný alfanumerický řetězec.

Problém ovšem nastal ve chvíli, kdy svůj iPhone 13 aktualizoval ze systému iOS 18 na iOS 26.4, čímž přišel o možnost zadat správné své heslo. iOS 18 byl totiž poslední verzí operačního systému, která uživatelům umožňovala zadávat speciální znaky pomocí staré klávesnice na uzamčené obrazovce. V Connorově hesle se ovšem vyskytuje český háček, který ale teď nedokáže napsat. Od té doby se do zařízení nemůže přihlásit.

Společnost Apple sice zachovala háček na české klávesnici, ale odstranila možnost jeho použití v uživatelsky definovaném alfanumerickém hesle. Operační systém uživatelům neumožňuje zadat háček jako znak. Animace klávesy se spustí, stejně jako zvuk stisknutí klávesy, ale znak se do řetězce nezapíše. Pokud jste ale takové heslo vytvořili ve starší verzi systému a poté jste aktualizovali, nedokážete zapsat všechny znaky a jste namydlení.

Podle Apple je jedinou cestou z takové situace obnovení zařízení do továrního nastavení, což ovšem vymaže veškerá data. Z reakcí na internetu se navíc zdá, že Connor není jediný, komu se něco takového přihodilo. Nepomůže prý ani externí klávesnice, protože telefon je po aktualizaci v bezpečném režimu a je třeba ho nejprve odemknout standardně na displeji, než bude povoleno použití externích periferií.

(Upozornil Ondřej Caletka.)

Petr Krčmář

Petr Krčmář pracuje jako šéfredaktor serveru Root.cz. Studoval počítače a média, takže je rozpolcen mezi dva obory. Snaží se dělat obojí, jak nejlépe umí.

Spoofing: boj s ním a co se v tomto směru chystá

Tajemství čokoládového zajíce: Jak vznikla ikona velikonočních regálů

iPhone zablokoval uživatele, protože měl v hesle háček

Doplňující údaje o zaměstnancích pro účely JMHZ

Jídlo bez mobilu, večerka „offline“. Desatero digitálního zdraví

Je tu první pokus Evropy, aby z ní neutíkaly technologie

V psychiatrických stacionářích léčí osvětlením nebo v kuchyni

Při screeningu rakoviny plic lékaři zachytí i jiné nemoci. Jaké?

Google Chrome přináší vertikální karty a imerzivní režim čtení

Než vznikly čerpací stanice, prodávalo se palivo v lékárnách

Někdy se zdroj bolesti najít nepodaří, přiznává lékař

Provoz EET 2.0 má stát až 600 milionů korun ročně

Sliby vs. realita: Jak nakonec proběhnou změny u důchodů

Securitas ČR zažil rekordní rok, obrat přesáhl 2 miliardy

Příspěvek na zábavu bude daňově výhodnější než na prevenci rakovin

Gmailová novinka umožňuje změnu staré e-mailové adresy

Zyxel zahajuje éru výkonných multigigabitových PoE přepínačů

Končí lhůta pro papírová přiznání za rok 2025

Největší pokusná síť v ČR hledá nové využití privátního 5G

Pojišťovny opět uhradí podzimním novorozencům ochranu proti RSV

ŠKOLENÍ Proxmox: vytvořte si vlastní virtualizaci
VÍCE INFO