iRozhlas.cz nasadil nástroj SecureDrop pro bezpečnou komunikaci novinářů se zdroji

Autor: ČRo

SecureDrop je open-source nástroj sloužící k zabezpečené komunikaci novinářů a jejich zdrojů. Používá se zejména na anonymní předávání informací například od whistleblowerů. Je napsán v Pythonu a zdrojový kód je k dispozici na GitHubu.

V pondělí 11. ledna 2021 se na Twitteru objevila informace, že se do tohoto systému zapojil i český zpravodajský server iRozhlas.cz. Je to výborná zpráva pro české prostředí. Konečně nyní existuje velmi bezpečné místo, kam mohou lidé předávat informace. Podle seznamu instancí SecureDropu to vypadá, že je v Česku iRozhlas.cz zatím jediný. Byť služba asi nebude příliš masově využívána, její čas přijde.

Doplněno redakcí: před iRozhlasem měl službu zprovozněnou server Investigace.cz.

SecureDrop má na úvodní stránce každé instance podrobné instrukce, jak má člověk postupovat, pokud chce novinářům anonymně předat nějaké dokumenty. Postup zahrnuje soukromý zabezpečený počítač a přístup přes Tor. Českou instanci a postup naleznete na stránkách www.irozhlas.cz/securedrop.

Je třeba zmínit, že i když je k dispozici velmi podrobný návod srozumitelný i poučeným laikům, stále je nutné počítat s malým rizikem odhalení: nelze nevzpomenout někdejší případ Reality Winner, která z americké NSA vynesla tajné dokumenty vytištěné na tiskárně a předala je zpravodajskému serveru The Intercept. Podle žlutých teček z tiskárny však byla její identita odhalena.