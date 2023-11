Itanium má šanci se vrátit do jádra, ale vývojáři s ním budou mít hodně práce

Autor: Depositphotos

Vývojáři linuxového jádra se rozhodli odstranit podporu architektury Itanium. Dochází k tomu v rámci aktuálního vývoje jádra verze 6.7. Hlavním důvodem je, že architektura sama už je dlouho na ústupu, její rozvoj v jádře se prakticky zastavil. V posledních letech tedy vývojáři jádra považují kód pro Itanium za brzdu dalšího vývoje.





Krátce po odstranění ia64 z jádra se ozval v poštovní konferenci Frank Scheiner, kde si stěžuje, že on a další lidé pracovali na řešení problémů s touto architekturou a byli „odměněni“ tím, že byla stejně odstraněna. Linus Torvalds mu odpověděl, že by byl možná ochoten ji vrátit:





Takže bych byl ochotný se vrátit k diskusi „můžeme to vzkřísit“, ale ne hned – spíš ve stylu: „podívejte, už rok to udržujeme mimo strom, ostatní infrastruktura je stále naživu, nemá to žádný dopad na zbytek jádra, můžeme to prosím zkusit znovu?“

John Paul Adrian Glaubitz, který spravuje podporu Itania v Debianu, považuje tuto variantu za velmi rozumnou. Pro nadšence snažící se udržet podporu této architektury při životě se tím situace ovšem stává ještě složitější. Udržování podpory architektury mimo hlavní strom není úkolem pro slabé povahy, zejména proto, že jádro pokračuje ve změnách, které byly dosud brzděny potřebou udržet funkční podporu ia64.

Linus si ale klade další podmínku: „ostatní infrastruktura je stále naživu“. Potíž je, že Adhemerval Zanella už navrhl odstranění podpory ia64 z knihovny GNU C (glibc). Poukázal přitom na to, že port ia64 je ve špatném stavu a má řadu nevyřešených problémů. Frank Scheiner odpověděl, že by bylo možné poskytnout (omezený) přístup k počítačům ia64 pro testování knihovny, a požádal o více času na řešení některých problémů. Rychlost, s jakou se to děje, mě opravdu překvapuje a doufám, že s tímto odstraněním není třeba spěchat, píše Scheiner. Ostatní vývojáři jsou ovšem pro odstranění, které by tak mohlo přijít už s únorovým vydáním verze 2.39.

Situace tedy není příliš jednoduchá a šance na skutečné vzkříšení nevypadají příliš dobře. Vše záleží na tom, kolik vývojářů je skutečně ochotno investovat čas do napravení problematického stavu a udržení kroku se zbytkem jádra. Pokud se jich najde dost a společně tempo udrží, může se Itanium do jádra za rok vrátit.

(Zdroj: LWN za paywall)