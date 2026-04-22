ITWorkshop v Plzni: implementace SELinuxu

PeoplePath
Ve středu 29. dubna 2026 od 18:00 společnost PeoplePath pořádá IT workshop s názvem Implementace SELinuxu – aneb když si zabezpečíte systém i sami před sebou. Akce se koná v salonku v 1. patře v restauraci U Salzmannů v Plzni. Drobné občerstvení a nápoje jsou samozřejmostí a vstupné je zdarma.

Na workshopu se dozvíte, co je SELinux a proč má smysl ho používat pro zvýšení bezpečnosti systémů. Projdete si jeho základní principy, ukážete si první spuštění na serveru a naučíte se analyzovat a vyhodnocovat AVC logy. Vyzkoušíte si tvorbu vlastního SELinux modulu i jeho správu, včetně instalace a odinstalace.

Podíváte se také na integraci konfigurace do nástrojů jako Puppet a dozvíte se, jak řešit monitoring, troubleshooting a dlouhodobý provoz v praxi. Registrujte se v registračním formuláři, protože kapacita míst je omezena. Více detailů naleznete na webu PeoplePath.

Vibe coding: Proč vám tahle dovednost zachrání místo u stolu

Spoofing: boj s ním a co se v tomto směru chystá

Ministerstvo zvýší penze. Ale později, než se čekalo

Google Chrome přináší vertikální karty a imerzivní režim čtení

Budoucnost bez dobíjení, Američané vyvíjejí jaderné baterie

Za švarcsystém má hrozit pokuta už jen zaměstnavatelům

Při screeningu rakoviny plic lékaři zachytí i jiné nemoci. Jaké?

Počet obětí ransomwaru v Česku astronomicky roste

Nepodceňte návodné dokumenty a pomůcky k JMHZ

Zvláštní zkrat ministerstva, postavit si hlavu u zdravotních benefitů

Květnové svátky a nákupy: kdy bude otevřeno?

V digitálních dovednostech jsou Češi nad průměrem EU

Kdo je kdo v péči o duševní zdraví

AI prompty na jedno kliknutí, Google do Chromu zavádí Skills

Unikla data z Lacoste, Ralph Lauren a Canada Goose

Google bude tvrdě postupovat proti zneužívání tlačítka Zpět

Jaké dopady by měly rychlé škrty v ČT a rozhlase?

Připravovaná novela stavebního zákona: Znovu a lépe?

Patří StarDance do vysílání České televize?

V Brně lékaři přišili zcela amputovanou ruku

