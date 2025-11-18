ITWorkshop v Plzni: od localhostu k produkci - vývoj v kontejnerech krok za krokem

Ve středu 26. listopadu od 18:00 společnost PeoplePath pořádá IT workshop s názvem Od localhostu k produkci - vývoj v kontejnerech krok za krokem. Akce se koná v salonku v 1. patře v restauraci U Salzmannů v Plzni. Drobné občerstvení a nápoje jsou samozřejmostí a vstupné je zdarma.
Workshop bude zaměřen na to, jak přejít z lokálního prostředí na kontejnery a tím sjednotit vývojové prostředí napříč systémy. Dozvíte se, jak nám může AI usnadnit první kroky a jak zjednodušit vývoj aplikací určených pro různá prostředí. Už není nutné mít na lokálním počítači sedm verzí systémů a složitě mezi nimi přepínat — všechno se dá vyřešit elegantně a jednoduše. Registrujte se, protože kapacita míst je omezena. Více detailů naleznete na Facebooku.