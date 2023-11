ITWorkshop v Plzni: Rozkvět PHP a lokální vývoj s Dockerem

Autor: Pixabay

Ve středu 6. prosince 2023 od 18:00 společnost PeoplePath pořádá IT workshop s názvem Rozkvět PHP – Lokální vývoj s použitím Dockeru. Akce se koná v salonku v 1. patře v restauraci U Salzmannů v Plzni. Drobné občerstvení a nápoje jsou samozřejmostí a vstupné je zdarma.





Chcete se naučit základy programovacího jazyka PHP a rozšířit své znalosti o jeho nejnovější trendy? Na workshopu se dozvíte, proč je tento jazyk stále tak oblíbený mezi vývojáři. Není to jen špagetový kód, PHP je mnohem víc než jen skriptovací jazyk. Zjistíte, jak vytvářet plnohodnotné webové aplikace. Podíváte se i na Docker – co to vlastně je a k čemu je to dobré. Více detailů naleznete na Facebooku.