ITWorkshop v Plzni: TDD a AI - má TDD ještě smysl?

Dne 1. října 2025 od 18:00 společnost PeoplePath pořádá IT workshop s názvem TDD a AI - má TDD ještě smysl? Akce se koná v salonku v 1. patře v restauraci U Salzmannů v Plzni. Drobné občerstvení a nápoje jsou samozřejmostí a vstupné je zdarma.
AI dnes umí skoro všechno. Kromě samotného kódu vám napíše i testy, aby je pak zakomentovala, protože neprocházejí. A navrch se bude tvářit spolu s vaším šéfem, že vám zítra vezme práci. Tak k čemu se trápit s „nudným“ TDD, když máme kouzelného džina chrlícího tuny kódu? Clickbait stranou: pojďme se živě a interaktivně podívat, jak se AI a TDD vlastně doplňují.
Vezmeme jeden existující use-case a uvidíme, kam až se během AI přepisu dostaneme. Hlavně zjistíme, kdo nakonec bude zmatenější, AI nebo přednášející. Registrujte se v registračním formuláři, protože kapacita míst je omezena. Více detailů naleznete na Facebooku.