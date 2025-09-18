Root.cz  »  Akce  »  ITWorkshop v Plzni: TDD a AI - má TDD ještě smysl?

ITWorkshop v Plzni: TDD a AI - má TDD ještě smysl?

PeoplePath
Dnes
3 nové názory

Sdílet

Workshop meeting konference setkání Autor: Pixabay

Dne 1. října 2025 od 18:00 společnost PeoplePath pořádá IT workshop s názvem TDD a AI - má TDD ještě smysl? Akce se koná v salonku v 1. patře v restauraci U Salzmannů v Plzni. Drobné občerstvení a nápoje jsou samozřejmostí a vstupné je zdarma.

AI dnes umí skoro všechno. Kromě samotného kódu vám napíše i testy, aby je pak zakomentovala, protože neprocházejí. A navrch se bude tvářit spolu s vaším šéfem, že vám zítra vezme práci. Tak k čemu se trápit s „nudným“ TDD, když máme kouzelného džina chrlícího tuny kódu? Clickbait stranou: pojďme se živě a interaktivně podívat, jak se AI a TDD vlastně doplňují.

Vezmeme jeden existující use-case a uvidíme, kam až se během AI přepisu dostaneme. Hlavně zjistíme, kdo nakonec bude zmatenější, AI nebo přednášející. Registrujte se v registračním formuláři, protože kapacita míst je omezena. Více detailů naleznete na Facebooku.

Tato zprávička byla zaslána čtenářem serveru Root.cz pomocí formuláře Přidat zprávičku. Děkujeme!

Vstoupit do diskuse (3 názory)
Našli jste v článku chybu?

Autor zprávičky

PeoplePath

Dále u nás najdete

Léky, které si možná pamatujete. Mnohé byly nebezpečné

Kolik stát vydá na sociální dávky a co jejich příjemce čeká?

Proč je Intel v úpadku?

Němci spustili nejvýkonnější evropský počítač Jupiter

Cesta k superrychlému ethernetu

Legendární Amiga 1200 byla královnou počátku 90. let

Určitě víte, jak má vypadat e-mailová adresa? Zkuste si test

Ledová káva z plechovky v testech většinou propadla

Na Zbraslavi začala stavba největšího datacentra u nás

Certifikace 777X nejde tak rychle, jak Boeing doufal

Před operací neušel ani pár kroků bez zadýchání

Pražským Karlínem mají jezdit autonomní roboti

Čtvrtina lidí nedokáže narovnat shrbená záda. Úlevu přinesou cviky

Máte záložní plán, pokud byste chtěli odjet z ČR?

Nebezpečné léky s rizikem předávkování byly populární i u nás

Nejaktivnější e-shopy měsíčně posílají desítky e-mailů

Příčinou nepříjemné vyrážky mohou být sametky

Jak stát bojuje proti manipulacím kolem voleb na sítích?

Nové testy odhalí, zda žena nemá v těle virus HPV

OSVČ zapláčou, zálohy na sociální a zdravotní pojištění vzrostou

Školení Hacking v praxi: využijte dotaci na školení 82 % z ceny!
TO CHCI