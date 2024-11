ITWorkshop v Plzni: The One Billion Row Challenge - je PHP rychlejší než Java?

Autor: Depositphotos

Dne 27. listopadu 2024 od 18:00 společnost PeoplePath pořádá IT workshop s názvem "The One Billion Row Challenge - je PHP rychlejší než Java?". Akce se koná v salonku v 1. patře v restauraci U Salzmannů v Plzni. Drobné občerstvení a nápoje jsou samozřejmostí a vstupné je zdarma.





V praktickém workshopu se společně ponoříte do tajů optimalizace, efektivity a výkonu při zpracování 1 miliardy řádků. Kam až lze snížit původní čas 900 sekund? Na kolik to půjde "srazit" dolů? Ať už je PHP vaším šálkem kávy, nebo ne, určitě dorazte – naučené principy využijete v jakémkoliv programovacím jazyce! Více detailů naleznete na Facebooku.