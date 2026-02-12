Root.cz  »  Akce  »  ITWorkshop v Plzni: trápení s integrací AI do produktu

ITWorkshop v Plzni: trápení s integrací AI do produktu

Ve středu 25. února od 18:00 společnost PeoplePath pořádá IT workshop s názvem Trápení s integrací AI do našeho produktu. Akce se koná v salonku v 1. patře v restauraci U Salzmannů v Plzni. Drobné občerstvení a nápoje jsou samozřejmostí a vstupné je zdarma.

O čem to bude? Jak se ve firmě rozhodli implementovat AI do svého produktu. Popíší první kroky, kdy integrovali LLM, jak jim to namlátilo, prompt injection, modely, následně vektorizace a RAG. Nepůjde se v tom nějak daleko, ale bude několik ukázek, nezdarů a možná i nadávek. Registrujte se v registračním formuláři, protože kapacita míst je omezena. Více detailů naleznete na Facebooku.

