Jádro 5.10 LTS bude mít nakonec podporu do roku 2026

Autor: Larry Ewing

Když vyšlo jádro 5.10 LTS, mluvilo se o prodloužené podpoře po dobu 6 let do roku 2026. Letos v lednu to Greg Kroah-Hartman zpochybnil a podpora měla být zkrácena jen na 4 roky, tedy jen do 2024. Důvodem bylo, že si Greg nebyl jistý, jestli velké společnosti budou jádro 5.10 používat, testovat a jestli tedy taková dlouhá podpora má cenu.

Nyní ale dostatek společností vyjádřilo zájem a jádro 5.10 bude mít nakonec podporu do prosince 2026. Mezi současnými jádry s prodlouženou podporou skončí nejdříve 4.4 a to v únoru 2022, pak 4.9 v lednu 2023, 4.14 v lednu 2024, 4.19 v prosinci 2024 a 5.4 v prosinci 2025, vždy po o něco málo více než 6 letech od vydání. Přehled naleznete na kernel.org.

(zdroj: phoronix)