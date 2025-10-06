Root.cz  »  Linux  »  Jádro 6.18 bude odolnější vůči UDP DDoS

Jádro 6.18 bude odolnější vůči UDP DDoS

Jan Fikar
Dnes
DDoS útok kabel hoří ethernet internet Autor: Root.cz s využitím DALL-E

Jádro 6.18 bude odolnější při UDP DDoS 

Eric Dumazet z Google poslal minulý měsíc do jádra vylepšení týkající se síťového protokolu UDP. Při IPv6 DDoS útoku dokáže vylepšené jádro přijmout o 47 % více paketů. Útočník bude tedy muset vynaložit více prostředků při DDoS útoku.

Výsledku bylo dosaženo zmenšením a přeskládáním struktury ipv6_pinfo. Z toho bude mít užitek také TCP. Přeskládány byly také struktury sk_backlog, sk_receive_queue a sk_drop_counters. Toto vylepšení se dostane do jádra 6.18, což bude také letošní jádro s dlouhou podporou (LTS).

(zdroj: phoronix)

