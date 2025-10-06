Jádro 6.18 bude odolnější vůči UDP DDoS

Jádro 6.18 bude odolnější při UDP DDoS
Eric Dumazet z Google poslal minulý měsíc do jádra vylepšení týkající se síťového protokolu UDP. Při IPv6 DDoS útoku dokáže vylepšené jádro přijmout o 47 % více paketů. Útočník bude tedy muset vynaložit více prostředků při DDoS útoku.
Výsledku bylo dosaženo zmenšením a přeskládáním struktury
ipv6_pinfo. Z toho bude mít užitek také TCP. Přeskládány byly také struktury
sk_backlog,
sk_receive_queue a
sk_drop_counters. Toto vylepšení se dostane do jádra 6.18, což bude také letošní jádro s dlouhou podporou (LTS).
(zdroj: phoronix)