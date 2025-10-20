Root.cz  »  Linux  »  Jádro 6.18 opravuje informace o důvodu restartu pro AMD Zen

Jádro 6.18 opravuje informace o důvodu restartu pro AMD Zen

Jan Fikar
Dnes
Ryzen 9 5950X Autor: AMD

Procesory AMD Zen již od Zen 1 mají užitečný speciální registr S5_RESET_STATUS, který umožňuje zjistit důvod posledního restartu. Do jádra 6.16 byl přidán kód, který zobrazí důvod předchozího restartu v dmesg. Důvodem může být například přehřátí, stisknutí tlačítka napájení déle než 4 sekundy, stisknutí tlačítka reset, HW watchdog a další.

Zjistilo se však, že tento registr není vždy správně resetován a tak se stávalo, že se v dmesg objevily špatné důvody restartu. To mohlo uživatele zmást. Oprava míří do jádra 6.18, které bude zároveň letošním jádrem s dlouhou podporou (LTS).

(zdroj: phoronix)

Jan Fikar

Jan Fikar

První linux nainstaloval kolem roku 1994 a u něj zůstal. Později vystudoval fyziku a získal doktorát.

Témata:

