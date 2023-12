Autor: Rust project

Rust je v linuxovém jádře od verze 6.1, ale doposud nebyl využíván. To se změní s jádrem 6.8, kde bude ovladač pro síťovou kartu Asix AX88796B. Jde o síťovou kartu 100 Mb/s, kterou najdete většinou v průmyslových zařízeních.





V jádře již je ovladač v C. Nově bude možné kompilovat ovladač v Rustu při použití volby AX88796B_RUST_PHY . Modul se pak bude jmenovat ax88796b_rust . Ovladač sám má jen pár řádků a měl by být ekvivalentní starému ovladači v C.





(zdroj: phoronix)