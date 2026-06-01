Jádro 7.2 označí AF_ALG jako zastaralý kvůli chybám

Jan Fikar
Včera
Rozhraní AF_ALG je v jádře od roku 2010 a někteří vývojáři si myslí, že to byla chyba. Je tam kvůli hardwarové akceleraci některých šifrovacích algoritmů na speciálních zařízeních mimo CPU. To však skoro nikdy nefungovalo a když fungovalo, bylo to s obrovskou režií. Toto prakticky nepoužívané rozhraní představuje velký bezpečnostní problém. Nedávno objevené chyby CopyFail a DirtyFrag zneužívají právě AF_ALG.

Bylo proto navrženo označit AF_ALG v jádře 7.2 jako zastaralý a nebezpečný. Měli by si ho povolit jen uživatelé, kteří jej potřebují. Ostatní by měli mít všechny volby CONFIG_CRYPTO_USER_API_* zakázané.

(zdroj: phoronix)

Jan Fikar

První linux nainstaloval kolem roku 1994 a u něj zůstal. Později vystudoval fyziku a získal doktorát.

