Jádro GNU Linux-libre 6.18 bez blobů jako Intel Xe či Nvidia Nova vydáno dle očekávání

Máme-li na světě novou verzi linuxového jádra 6.18, je vždy jen otázkou krátkého času než se objeví i jeho varianta zbavená všeho binárního či „jinak pošpiněného“ kódu. GNU Linux-libre 6.18 je na světě a přináší většinu novinek z Linuxu 6.18.
Jak konstatuje Phoronix, s Linuxem 6.18 je tu více ovladačů, které pro svoji funkcionalitu potřebují načítat i jisté binární balíky firmwarů či mikrokódů. Z těch novějších na seznamu toho, co Linux-libre blokuje, najdeme třeba V Rustu psaný next-gen ovladač pro GPU Nvidia, zvaný Nova, a také současný nový ovladač pro GPU Intel, zvaný Xe. U Nvidie je problémem potřebná firmwarová podpora pro GPU System Processor (GSP), u Intel Xe zase jde o firmware pro GuC micro-controller. Na seznamu pak jsou i další řešení od Qualcommu, Texas Instruments, MediaTeku ad.