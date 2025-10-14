Root.cz  »  Grafika  »  Jádro Linux 6.18 dostává počáteční podporu nové generace iGPU ARM Mali-G1

Jádro Linux 6.18 dostává počáteční podporu nové generace iGPU ARM Mali-G1

David Ježek
Dnes
přidejte názor

Sdílet

ARM Autor: Depositphotos

Budoucí jádro Linux 6.18, jehož RC1 vydání máme za sebou, dostalo patche implementující základní podporu pro nejnovější generaci integrovaných GPU Mali-G1 v SoC na bázi ARM a minulý měsíc představené platformy Lumex CSS (ARM Lumex Compute Subsystem Platform). Linux 6.18 tak přinese velmi základní podporu pro varianty G1 GPU, tedy ARM Mali G1 Pro / Premium / Ultra, navazující na generace předchozí.

Jde o kód v open-source DRM (Direct Rendering Manager) ovladači Panthor. Phoronix v této souvislosti připomíná též probíhající vývoj v Rustu psaného ovladače Tyr, který sice také v Linuxu 6.18 najdeme, ale stále jde o raný, experimentální kód, nic pro běžné používání ve srovnání s Panthorem psaném klasicky v C. 

Kód do jádra posílá Karunika Choo z ARMu a dodává, že tato GPU architektura přináší několik hardwarových odlišností a změny na úrovni registrů. Patche tak toto reflektují, plus je zde kód pro řízení spotřeby a správu resetu GPU. Kód čeká ještě proces kontroly jeho kvality a funkčnosti.

Vstoupit do diskuse
Našli jste v článku chybu?

Autor zprávičky

David Ježek

David Ježek

Příznivec open-source rád píšící i o ne-IT tématech. Odpůrce softwarových patentů a omezování občanských svobod ve prospěch korporací.

Témata:

Dále u nás najdete

Zdravotní a sociální pojištění 2026 u OSVČ: Opět výrazný růst záloh

Na octomilky platí vysavač a návnada ze tří běžných ingrediencí

Dneškem končí podpora Windows 10. Jaký je jeho příběh?

Screening osteoporózy pokračuje dál, každý pátý má křehké kosti

Máte záložní plán, pokud byste chtěli odjet z ČR?

Aktualizovaný Microsoft Marketplace je nyní přísnější

Dá se vytvořit e-shop pro velkoobchod?

České technologické zakázky se prodírají na Ukrajinu

Zvýší se jak zálohy OSVČ, tak paušální daň. Komu se co vyplatí?

Jaké změny čekají důchody v roce 2026? Kompletní přehled

Předem si můžete najít, co názvy znamenají, zve Restaurant Week

Jak digitální technologie na pracovišti ovlivňují zdraví

Navýšení životního minima nabírá zpoždění. Jaké dávky to ovlivní?

Vasektomie a sterilizace můžete mít i na pojišťovnu

Světová premiéra sportovní videotechnologie v české extralize

IKEA představila kuličky se zcela novou chutí. Stojí 99 korun

Vyzkoušejte osvědčený recept na křupavé bramboráky

Kdo má status umělce, může od státu dostat až 90 tisíc korun

Co je AI Mode a jak přežít v éře AI vyhledávání?

Hollywoodské hvězdy naštvala nová AI herečka

Školení Hacking v praxi: využijte dotaci na školení 82 % z ceny!
TO CHCI