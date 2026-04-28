Jádro Linux dosahuje velikosti 40 miliónů řádků kódu, 15 % z toho je AMDGPU/AMDKFD

Další očekávanou metu láme velikost projektu jménem Linux v těchto dnech. Věc, kterou Linus v roce 1991 rozjel se slovy, že nejde o nic tak velkého jako GNU, již brzy překoná, či právě překonává 40 miliónů řádků kódu (definitivní prolomení hranice čekejme nejpozději ve vývojové větvi budoucího jádra Linux 7.2), z čehož zhruba 5 miliónů řádků jsou prázdné a podobné množství jsou řádky obsahující komentáře. Samotného kódu dle utility
cloc je tak zhruba 30 miliónů řádků, informuje Phoronix.
Z tohoto množství už více než 6 miliónů řádků kódu tvoří ovladače AMDKFD a zejména AMDGPU, tedy ovladače určené pro grafické procesory a související produkty společnosti AMD. Významná část tohoto podílu padá na bedra automaticky generovaných hlavičce pro podporu nových čipů a architektur, nicméně i tak jsou tytam doby, kdy RMS postával na konferencích s cedulí doporučující nekupovat Radeony.