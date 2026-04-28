Root.cz  »  Linux

Jádro Linux dosahuje velikosti 40 miliónů řádků kódu, 15 % z toho je AMDGPU/AMDKFD

David Ježek
Dnes
přidejte názor

Sdílet

Lisa Su s Radeonem RX 6000

Další očekávanou metu láme velikost projektu jménem Linux v těchto dnech. Věc, kterou Linus v roce 1991 rozjel se slovy, že nejde o nic tak velkého jako GNU, již brzy překoná, či právě překonává 40 miliónů řádků kódu (definitivní prolomení hranice čekejme nejpozději ve vývojové větvi budoucího jádra Linux 7.2), z čehož zhruba 5 miliónů řádků jsou prázdné a podobné množství jsou řádky obsahující komentáře. Samotného kódu dle utility cloc je tak zhruba 30 miliónů řádků, informuje Phoronix.

Z tohoto množství už více než 6 miliónů řádků kódu tvoří ovladače AMDKFD a zejména AMDGPU, tedy ovladače určené pro grafické procesory a související produkty společnosti AMD. Významná část tohoto podílu padá na bedra automaticky generovaných hlavičce pro podporu nových čipů a architektur, nicméně i tak jsou tytam doby, kdy RMS postával na konferencích s cedulí doporučující nekupovat Radeony.

Vstoupit do diskuse
Našli jste v článku chybu?

Autor zprávičky

David Ježek

Příznivec open-source rád píšící i o ne-IT tématech. Odpůrce softwarových patentů a omezování občanských svobod ve prospěch korporací.

Témata:



Nejnovější články

Dále u nás najdete

CreditShare míří na drobné investory, úvěry vybírá přísně

CorelDRAW Graphics Suite 2026: design s Artist Intelligence

Chytila pájku za pálivý konec, dnes tvoří unikáty z cínu i skla

VZP pozve na screening přes mobil. Umožní i online objednání

Zdanění kryptoměn: kam v přiznání patří a na co dát pozor?

Chronická bolest člověka změní. Je naštvaný, zoufalý, v depresi

Lékaři odpojili dívce zadní část mozku, aby ji zbavili epilepsie

IKEA nabídne lízátka s příchutí masových kuliček

Agentní nákupy startují, nakupovat budou za biliony

Při přípravě newsletteru můžete nativně konzultovat s AI

V Brně lékaři přišili zcela amputovanou ruku

Kolové nápoje: Od lékárnických tajností k miliardovému marketingu

Jaká velikost nádoru slinivky dává šanci na přežití?

Padesát tisíc jako základ? Výpočet důstojné mzdy rozvířil sítě

EU si posvítila na AI, chce speciální označení pro obsah

Zácpa není jen nepříjemnost. Co může způsobit a jak ji řešit?

Jste nemocní a každý na vás kouká, říká pacientka s rakovinou

Sedm trendů, které změní podobu datových center

Patří StarDance do vysílání České televize?

Google bude tvrdě postupovat proti zneužívání tlačítka Zpět

ŠKOLENÍ Zabbix: monitorovací systém od základních kroků až po složité objekty
VÍCE INFO