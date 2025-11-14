Root.cz  »  Linux  »  Jádro odebere SHA-1 pro podepisování modulů

Jádro odebere SHA-1 pro podepisování modulů

Jan Fikar
Dnes
přidejte názor

Sdílet

Tučňáci tučňák Tux penguins Autor: Root.cz s využitím Zoner AI

Hašovací funkce SHA-1 není bezpečná kvůli zranitelnosti, která umožňuje najít kolize. V jádře byla dříve používána k podepisování modulů a dokonce to byla výchozí volba. Většina distribucí však kvůli bezpečnosti používala SHA-2 nebo novější.

Od jádra 6.14 již není SHA-1 v jádře výchozí pro podepisování modulů, ale je to SHA-512. Nyní je navrženo SHA-1 zcela odstranit. Ze známých distribucí používá SHA-1 snad jen jádro Andoridu. Na což Google odpověděl, že jsou pro vyřazení SHA-1. Používají prostě výchozí hodnotu, ne kvůli bezpečnosti, ale jen kvůli rozlišení různých typů modulů.

(zdroj: phoronix)

Vstoupit do diskuse
Našli jste v článku chybu?

Autor zprávičky

Jan Fikar

Jan Fikar

První linux nainstaloval kolem roku 1994 a u něj zůstal. Později vystudoval fyziku a získal doktorát.

Témata:

Dále u nás najdete

Poznejte česká města podle leteckých fotek

Z třinácti plánovaných daňových změn je deset nesmyslných

Prusa má novou větší 3D tiskárnu a umí tisknout silikon

Globus bude od příštího roku rozvážet i velké nákupy

Kalkulačka superdávky. Spočítejte si výši dávky

Máte záložní plán, pokud byste chtěli odjet z ČR?

Reality test kurzů: 20 platebních karet, 14 zemí, 19 měn

Ocenili jsme úspěšné účastníky soutěže IT produkt roku 2025

OSVČ budou platit zprvu vyšší zálohy na pojistném, pak klesnou

Zadýchávala jsem se, říká Petra Hřebíčková o své nemoci plic

Záhadný sabotér "z Prahy" trollí ransomwarový gang

Obchodní tajemství a jeho ochrana v podnikání

Pořád myslíte na jídlo? Za nadváhu možná může jídelní šum

Datové centrum ve vesmíru? Ale prosím, beze všeho…

Aplikace Maják umí přivolat pomoc, stáhnout se dá zdarma

Kratom už se nesmí prodávat ve večerkách

Vnitro žádá o další odklad služby e-Legislativa

Vyšetření žil nebolí. Hlavně ho neodkládejte, problém nezmizí

Mapa AI se překresluje, AWS a OpenAI uzavírají alianci

Příští rok oslaví rodinná firma JK šperky 35 let na trhu